"Это не ко мне вопрос", - Зеленский об отставке Рябошапки
5 марта, 2020, 12:59
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты
Об этом Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает " Укринформ ".
"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал президент.
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- Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить екснардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку в одном случае
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