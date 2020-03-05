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Espreso.tvОбщество"Это не ко мне вопрос", - Зеленский об отставке Рябошапки

"Это не ко мне вопрос", - Зеленский об отставке Рябошапки


фото: poltava.to
Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты

Об этом Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает " Укринформ ".

"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал президент.

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  • Напомним, в четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Совета в 18:30 должны рассмотреть вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко
  • 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР
  • Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить екснардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку в одном случае
  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
  • 4 марта на выступлении президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами ВР последние его освистали , когда гарант заявил, что не влияет на работу правоохранительных органов
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