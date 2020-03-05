5 марта, 2020, 12:59

Об этом Зеленский сказал журналистам во время рабочей поездки в Полтавскую область, передает " Укринформ ".

"Рябошапка - это не ко мне вопрос. Это же депутаты там работают", - сказал президент.

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