С кем и с чем идет на выборы "Голос"

8 июля, 2019, 12:48

Дмитрий Добрый

За две недели до дня голосования шансы дебютантов нынешней парламентской кампании из партии "Голос" социологические службы оценивают как достаточные для того, чтобы преодолеть 5% -й барьер и иметь собственную фракцию. Наш рассказ поможет понять, кого и чего ждать от них в Верховной Раде

Как и у "Слуги народа" Зеленского, у "Голоса" Вакарчука нет того, чем от них выгодно отличаются такие классические политсилы, как "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина" и "Свобода". Нет проверенной временем партийной машины, которая бы охватывала самые маленькие и самые отдаленные города и села, и была бы способна надежно защищать бюллетени в избирательных комиссиях. Но у них есть внутренний драйв и мегапопулярный среди аудитории разного возраста "звездный" лидер.

Начиная с прошлого года по поводу Вакарчука ходили упорные слухи как о "кандидате в президенты". Однако в конце января певец объявил свой принципиальный отказ от соревнования за булаву главнокомандующего и, вместо того, заинтриговал всех обещанием "привести во власть как можно больше молодых профессионалов" с помощью "своей команды".

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"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года... Вместе со своей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили, я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов, людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы - превыше всего. я верю: настоящие изменения возможны. И не важно - в песнях или в политике - я всегда буду с вами на этом пути", - не без высокой патетики заверил Вакарчук и через несколько дней сказал:

"Мои амбиции значительно выше, чем президентские. Хочу изменить мир. Хочу изменить Украину, сделать ее лучше".

На практике его действия заключались в адресованных кандидатам и избирателям флэш-мобах #ВимагаюЗмісту и #ГолосуюНепоПриколу. Кроме того, исполнитель распространял призыв приходить на избирательные участки в вышиванках.

То, что Вакарчук не стал мешать своей фамилией главным фаворитам гонки, дало основания одним считать, что он якобы подыграл президентству Зеленского, а другим - что он таким образом помог занять второе место Порошенко.

Как бы там ни было, свои слова относипо поводу тельно "людей будущего" Вакарчук вскоре материализовал в виде "Голоса", представленного широкой общественности 16 мая 2019 г., то есть уже через три половиной недели после второго тура, но в то же время за четыре дня до инаугурации нового главы государства.

С кем идут

Первая десятка "Голоса" составлена следующим образом:

1. Святослав Вакарчук - глава партии, фронтмен рок-группы "Океан Эльзы";

2. Юлия Клименко - экс-заместитель министра экономики, также работала инвест-менеджером в представительствах западных компаний, глава штаба "Голоса";

3. Кира Рудик - занимается IT-технологиями, операционный директор IT-компании Ring Ukraine;

4. Ярослав Железняк - профессиональный лоббист и PRщик, советник премьера;

5. Александра Устинова - общественная активистка, имеет свой телепроект на 24 канале;

6. Олег Макаров - адвокат, сотрудник одной из самых влиятельных в Украине юридических фирм «Василь Кисиль и партнеры»;

7. Ярослав Юрчишин - руководил офисом Transparency International в Киеве, боролся за создание антикоррупционного суда;

8. Сергей Рахманин - известный журналист, постоянный автор газеты "Зеркало недели";

9. Соломия Бобровская - и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах;

10. Ольга Стефанишина - до начала избирательной кампании работала заместителем Ульяны Супрун, реформировала систему государственных закупок в медицинской отрасли.

Таким образом, несмотря на провозглашенный партией подход "не принимать к себе депутатов нынешнего созыва", мы с самого начала встречаем там тех, кто работал в правительстве Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка, а также возглавлял области. И такие люди есть не только в первой десятке. В частности, заместитель министра образования в 2014-2016 годах Инна Совсун баллотируется от "Голоса" под №16.

Что еще бросается в глаза, так это присутствие в первой двадцатке целых двух сотрудников ООО "МакКинзи и Компания Украине", которая является представительством партнерской для украинской власти времен Порошенко известной международной консалтинговой группы (№12, 21), делегатов от крымских татар Рустема Умерова ( №18) и Тамилы Ташевой (№26), "киборгов" Романа "Грома" Костенко (№14) и Андрея "Богемы" Шараскина (№20), и, без преувеличения, легендарных в своих отраслях руководительницы "Юридической сотни" Леси Василенко (№17), юмориста Сергея Притулы (№30), светоча отечественной кардиологии, академика Юрия Соколова (№35) и учителя физики из Черновцов Пауля Пшенички (№53).

Примерно такой же подбор "списочников" имел место и в "Самопомочи", когда она в 2014 получила 10,97% голосов. Как и сейчас в "Голосе", там тоже тогда можно было увидеть людей с IT-сектора, агро-бизнеса, Ассоциации юристов, "Реанимационного пакета реформ", с различных неправительственных фондов и представительств. Как и известных комбатантов или врагов бюрократии.

Правда у "Самопомочи" не было кандидатов с чиновничьим прошлым. Разве что с депутатским, да и то на уровне местных советов.

С чем идут

Целью "Голоса" является путь продолжения курса реформ, приблизиться к построению постиндустриального, информационного общества законности и равноправия. Идеологию партии можно определить как социал-либеральную (деолигархизация, прозрачность власти, доступность качественной медицины и образования и т.д.).

Их первый номер не возражает против узаконивания однополых браков, легких наркотиков и секс-индустрии (напомним, вполне легальной и налогооблагаемой в Германии, Нидерландах и Латвии). Поддерживает отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных угодий.

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"Мы будем помогать президенту в тех реформах, в которых считаем, что он поступает правильно и даже усиливать. Я бы сказал, стараться еще более радикальные реформы предлагать. Там, где он будет поступать не так, как мы считаем, мы будем оппонировать ему или заставлять его выполнить свои обещания", - объясняет по этому поводу Вакарчук.

Готовы ли они войти в парламентское большинство и взять на себя груз ответственности за новое (или обновленное) правительство, или находиться в оппозиции, на эти вопросы в "Голосе" пока не дают точного ответа. Между тем "Слуга народа" предлагает им коалицию "на двоих", а "Батькивщина" - "на троих" (при участии, опять же, "Слуги народа").

Некоторые политологи в первом варианте, а, тем более, во втором, уже увидели заинтересованность Виктора Пинчука. В свою очередь, Вакарчук, по крайней мере, дважды публично опровергал обвинения о якобы сотрудничестве с семьей Кучмы.

А еще он утверждает, что кампания "Голоса" общей заявленной стоимостью в 100 млн грн финансируется открыто и исключительно за счет пожертвователей:

"Мы не берем ни копейки у олигархов и не будем с ними никогда ни о чем говорить".

Свои бесплатные концерты перед выборами - точно такие, как и у Зеленского перед голосованием за президента или как у Поплавского с Олегом Винником на сцене - политик называет "обычными".

"Они происходили в избирательной кампании и будут происходить после нее, потому что это моя позиция. Людям нужно давать какие-то положительные эмоции", - настаивает Вакарчук вопреки выдвинутому Комитетом избирателей требованию оплачивать эти действа из избирательных фондов.