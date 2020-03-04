Заседание Рады по отставке Рябошапки: повестку дня еще не объявляли
Заседание запланировано на 18:30, об этом сообщил журналист телеканала Еспресо.TV Илья Березенко из кулуаров парламента.
По словам нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса, повестку дня по этому спецзаседанию пока не объявляли.
Однако еще днем, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Корниенко говорил, что на этом заседании могут рассмотреть , в том числе, вопрос отставки Рябошапки.
"В связи с требованием 152 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады IХ созыва и в соответствии с ч. 8 регламента ВР созвать внеочередное заседание на 18:30 5 марта 2020 года, на котором решить вопрос о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке Руслану Георгиевичу", - сказал по поводу завтрашнего заседания глава ВР Дмитрий Разумков.
- 3 марта на сайте Верховной Рады появился проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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