Никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко, - Рябошапка
5 марта, 2020, 10:11
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он в среду вечером в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, правдива ли информация о том, что от него в Офисе президента требовали подписать три подозрения Порошенко.
- В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Рады, где рассмотрят вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
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