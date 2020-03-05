Никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко, - Рябошапка

5 марта, 2020, 10:11

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он в среду вечером в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, правдива ли информация о том, что от него в Офисе президента требовали подписать три подозрения Порошенко.