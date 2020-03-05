 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНикто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко, - Рябошапка

Никто не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения Порошенко, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Что касается того, что якобы от меня требовали подписать подозрения, это неправда: никто и никогда не давал мне никаких указаний подписывать или не подписывать подозрения", - сказал он в среду вечером в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, правдива ли информация о том, что от него в Офисе президента требовали подписать три подозрения Порошенко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

5 марта, 2020 четверг

4 марта, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать