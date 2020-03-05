"Европейская Солидарность" не поддержит отставку Рябошапки, - Княжицкий

5 марта, 2020, 12:27

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом Княжицкий сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

При этом народный депутат напомнил о словах Владимира Зеленского в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в которых президент Украины назвал генпрокурора Рябошапку "на 100% своим человеком".

"Мы считаем, что генеральный прокурор должен быть независимым. Несмотря на то, мы видим, что атака на Рябошапку ведется и с других сторон. Очень много людей, которые стоят на антиукраинских позициях, хотят уничтожить память о Майдане, делают все, чтобы убрать Рябошапку, который рекомендует себя, как прокурор с европейской традицией. Поэтому не думаю, что мы будем поддерживать это решение. Мы считаем, что прокуратура должна быть независимой. Мы вправе предъявлять претензии к прокурору и к Рябошапке мы имеем прямые претензии, но мы прекрасно понимаем , что давление на него оказывается роросийськимы кругами в Украине, которые интегрированы в украинскую власть ", - сказал Княжицкий.

На прямой вопрос журналистов о голосовании "ЕС" за отставку Рябошапки народный депутат ответил отрицательно.

"Мы не будем этого поддерживать", - сказал Княжицкий.