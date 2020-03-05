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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" не поддержит отставку Рябошапки, - Княжицкий

"Европейская Солидарность" не поддержит отставку Рябошапки, - Княжицкий

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки

Об этом Княжицкий сказал в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV .

При этом народный депутат напомнил о словах Владимира Зеленского в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в которых президент Украины назвал генпрокурора Рябошапку "на 100% своим человеком".

"Мы считаем, что генеральный прокурор должен быть независимым. Несмотря на то, мы видим, что атака на Рябошапку ведется и с других сторон. Очень много людей, которые стоят на антиукраинских позициях, хотят уничтожить память о Майдане, делают все, чтобы убрать Рябошапку, который рекомендует себя, как прокурор с европейской традицией. Поэтому не думаю, что мы будем поддерживать это решение. Мы считаем, что прокуратура должна быть независимой. Мы вправе предъявлять претензии к прокурору и к Рябошапке мы имеем прямые претензии, но мы прекрасно понимаем , что давление на него оказывается роросийськимы кругами в Украине, которые интегрированы в украинскую власть ", - сказал Княжицкий.

На прямой вопрос журналистов о голосовании "ЕС" за отставку Рябошапки народный депутат ответил отрицательно.

"Мы не будем этого поддерживать", - сказал Княжицкий.

  • Напомним, в четверг, 5 марта, на внеочередном заседании Совета имеют рассмотреть вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко
  • 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР
  • Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку в одном случае

 

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