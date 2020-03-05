Правоохранительный комитет Рады согласовал отставку генпрокурора Рябошапки
5 марта, 2020, 11:59
4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование
Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.
- В четверг, 5 марта, состоится внеочередное заседание Совета, где рассмотрят вопрос недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.
- Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявляет, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко
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