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Espreso.tvОбществоПравоохранительный комитет Рады согласовал отставку генпрокурора Рябошапки

Правоохранительный комитет Рады согласовал отставку генпрокурора Рябошапки

4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование

Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура в Telegram.

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