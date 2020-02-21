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Espreso.tvОбществоКоронавирус: посетив карантинную зону, Скалецкая уехала из Новых Санжар

Коронавирус: посетив карантинную зону, Скалецкая уехала из Новых Санжар


фото: fb
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уехала из Новых Санжар, куда доставили на карантин эвакуированных из китайского Уханя

Об этом заявил представитель спецучреждения в Новых Санжарах Александр Блинов, передает 24 канал.

"Госпожа министр сейчас уехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - сказал Блинов.

По словам Блинова, Скалецкая вернется на обсервацию, однако когда - пока неизвестно.

"Надо у нее спросить", - сказал Блинов.

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При этом чиновник отметил, что Скалецкая еще не контактировала с эвакуированными из Уханя, и пообещал до ее возвращения обустроить ей условия для работы.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - добавил Блинов.

Издание отмечает, что в пресс-службе Кабмина подтвердили отъезд Скалецкой из Новых Санжар.

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