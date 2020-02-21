Коронавирус: посетив карантинную зону, Скалецкая уехала из Новых Санжар
Об этом заявил представитель спецучреждения в Новых Санжарах Александр Блинов, передает 24 канал.
"Госпожа министр сейчас уехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - сказал Блинов.
По словам Блинова, Скалецкая вернется на обсервацию, однако когда - пока неизвестно.
"Надо у нее спросить", - сказал Блинов.
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При этом чиновник отметил, что Скалецкая еще не контактировала с эвакуированными из Уханя, и пообещал до ее возвращения обустроить ей условия для работы.
"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - добавил Блинов.
Издание отмечает, что в пресс-службе Кабмина подтвердили отъезд Скалецкой из Новых Санжар.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой, несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил , что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
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