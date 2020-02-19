 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Эвакуированные - не больные проказой рабы, которыми можно пугать": Княжицкий назвал позором заявление Зеленского об украинцах в Ухане

"Эвакуированные - не больные проказой рабы, которыми можно пугать": Княжицкий назвал позором заявление Зеленского об украинцах в Ухане

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Украинцев из Китая нужно было давно забрать. И то, что власть на столько времени покинула там людей на произвол судьбы, - позор. Позор, что власть четко и прозрачно не показала, где наши эвакуированые граждане смогут пробыть две карантинные недели и в каких условиях. Позор, что не успокоили жителей городов и сел, где будут находиться эвакуированые. А успокоить нужно было качественной подготовкой и честной информации об этом ", - написал Княжицкий.

Народный депутат также назвал позором угрозы президента Владимира Зеленского привезти этих людей домой к его политическим оппонентам.

"Еще больший позор - заявление Зеленского о том, что поселит эвакуированных в особняках каких-то своих политических оппонентов. Эвакуированные - это не больные проказой рабы, которыми можно пугать украинцев и обещать их как скот куда-то селить. Это такие же украинцы с чувством достоинства и желанием защиты от собственного государства. И эвакуированных, и жителей областей, куда их доставят, пугают не так вирусы, как непрофессионализм, цинизм и беспомощность власти. Потому что это действительно страшно", - подытожил Княжицкий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать