"Эвакуированные - не больные проказой рабы, которыми можно пугать": Княжицкий назвал позором заявление Зеленского об украинцах в Ухане

19 февраля, 2020, 09:00

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

"Украинцев из Китая нужно было давно забрать. И то, что власть на столько времени покинула там людей на произвол судьбы, - позор. Позор, что власть четко и прозрачно не показала, где наши эвакуированые граждане смогут пробыть две карантинные недели и в каких условиях. Позор, что не успокоили жителей городов и сел, где будут находиться эвакуированые. А успокоить нужно было качественной подготовкой и честной информации об этом ", - написал Княжицкий.

Народный депутат также назвал позором угрозы президента Владимира Зеленского привезти этих людей домой к его политическим оппонентам.

"Еще больший позор - заявление Зеленского о том, что поселит эвакуированных в особняках каких-то своих политических оппонентов. Эвакуированные - это не больные проказой рабы, которыми можно пугать украинцев и обещать их как скот куда-то селить. Это такие же украинцы с чувством достоинства и желанием защиты от собственного государства. И эвакуированных, и жителей областей, куда их доставят, пугают не так вирусы, как непрофессионализм, цинизм и беспомощность власти. Потому что это действительно страшно", - подытожил Княжицкий.