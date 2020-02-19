"Эвакуированные - не больные проказой рабы, которыми можно пугать": Княжицкий назвал позором заявление Зеленского об украинцах в Ухане
Об этом Княжицкий написал в Facebook.
"Украинцев из Китая нужно было давно забрать. И то, что власть на столько времени покинула там людей на произвол судьбы, - позор. Позор, что власть четко и прозрачно не показала, где наши эвакуированые граждане смогут пробыть две карантинные недели и в каких условиях. Позор, что не успокоили жителей городов и сел, где будут находиться эвакуированые. А успокоить нужно было качественной подготовкой и честной информации об этом ", - написал Княжицкий.
Народный депутат также назвал позором угрозы президента Владимира Зеленского привезти этих людей домой к его политическим оппонентам.
"Еще больший позор - заявление Зеленского о том, что поселит эвакуированных в особняках каких-то своих политических оппонентов. Эвакуированные - это не больные проказой рабы, которыми можно пугать украинцев и обещать их как скот куда-то селить. Это такие же украинцы с чувством достоинства и желанием защиты от собственного государства. И эвакуированных, и жителей областей, куда их доставят, пугают не так вирусы, как непрофессионализм, цинизм и беспомощность власти. Потому что это действительно страшно", - подытожил Княжицкий.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай в ночь на 19 февраля.
- По состоянию на 19 февраля в Китае от коронавируса умерли уже более 2 тыс. человек, еще более 74 тыс. - заразились.
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