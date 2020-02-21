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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: большинство задержанных людей - не местные жители, - Нацполиция

Столкновения в Новых Санжарах: большинство задержанных людей - не местные жители, - Нацполиция

Большинство задержанных в результате столкновений в Новых Санжарах не являются местными жителями

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает местное издание "Круг" .

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", - отметил Сулаев.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР.
  • Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли проезд очагом и бросали камни в полицейскую машину.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая будет находиться 14-дней в обсервации вместе со всеми гражданами, которых в четверг были эвакуированы из Китая.
  • Во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека .
  • Впоследствии 23 человека отпустили на время досудебного расследования, одного человека держат под стражей .
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