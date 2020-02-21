Столкновения в Новых Санжарах: большинство задержанных людей - не местные жители, - Нацполиция

21 февраля, 2020, 13:29

Большинство задержанных в результате столкновений в Новых Санжарах не являются местными жителями

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, передает местное издание "Круг" .

"Да, были люди на машинах с номерами из других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение", - отметил Сулаев.