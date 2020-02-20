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Espreso.tvОбщество"Строгий режим бактериологической безопасности": Зеленский сообщил, где будут проходить карантин эвакуированные из Уханя

"Строгий режим бактериологической безопасности": Зеленский сообщил, где будут проходить карантин эвакуированные из Уханя

Эвакуированных из китайского Уханя украинцев отправят на карантин в поселок Новые Санжары Полтавской области

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Владимир Зеленский .

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать: вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране ", - написал Зеленский.

При этом из Борисполя, где самолет с Уханя приземлился для дозаправки, эвакуированных сначала отправят в харьковский аэропорт.

"Было сложно с погодой - пришлось сначала посадить его в Борисполе. Он дозаправиться и полетит в место назначения - в аэропорт в Харькове", - отметил Зеленский.

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