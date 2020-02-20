 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСамолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Борисполе для дозаправки и направится в Харьков, - МВД

Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Борисполе для дозаправки и направится в Харьков, - МВД


фото: www.5.ua
Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами сел в международном аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщает прессслужба МВД.

По данным МВД, борт дозаправится горючим и полетит в Международный аэропорт Харьков.

Новость дополняется.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

20 февраля, 2020 четверг

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать