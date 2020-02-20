Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами приземлился в Борисполе для дозаправки и направится в Харьков, - МВД
20 февраля, 2020, 09:46
Самолет рейса PQ7302 с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и иностранцами сел в международном аэропорту "Борисполь"
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