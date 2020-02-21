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Espreso.tvОбществоСтолкновения в новых Санжарах: задержаны 24 человека

Столкновения в новых Санжарах: задержаны 24 человека

В четверг, 20 февраля, во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает "Интерфакс-Украина" .

"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", - сказал Клименко на брифинге после заседания оперативного штаба правительства.

Глава Нацполиции уточнил, что 17 человек задержали утром, еще 7 - вечером.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.

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