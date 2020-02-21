Столкновения в новых Санжарах: задержаны 24 человека
21 февраля, 2020, 08:25
В четверг, 20 февраля, во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека
Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает "Интерфакс-Украина" .
"Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека", - сказал Клименко на брифинге после заседания оперативного штаба правительства.
Глава Нацполиции уточнил, что 17 человек задержали утром, еще 7 - вечером.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились 9 полицейских и один гражданский.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев с китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
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