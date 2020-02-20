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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: за медицинской помощью обратились десять человек

Столкновения в Новых Санжарах: за медицинской помощью обратились десять человек


фото: МВС
Во время прибытия в Новых Санжар (Полтавская область) колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В настоящее время за медицинской помощью после столкновений обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

В полиции предостерегли протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию.

"Любая попытка возобновить столкновения будет немедленно пресечена. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", - добавили в полиции.

  • Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
  • 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР .
  • По словам журналиста-очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок.
  • Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли перекрыли проезд кострами и бросали брусчатку в полицейскую машину.
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