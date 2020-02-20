Столкновения в Новых Санжарах: за медицинской помощью обратились десять человек

20 февраля, 2020, 22:06

Во время прибытия в Новых Санжар (Полтавская область) колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В настоящее время за медицинской помощью после столкновений обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

В полиции предостерегли протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию.

"Любая попытка возобновить столкновения будет немедленно пресечена. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", - добавили в полиции.