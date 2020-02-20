Столкновения в Новых Санжарах: за медицинской помощью обратились десять человек
20 февраля, 2020, 22:06
Во время прибытия в Новых Санжар (Полтавская область) колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В настоящее время за медицинской помощью после столкновений обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
В полиции предостерегли протестующих от неправомерных действий и призывов к насилию.
"Любая попытка возобновить столкновения будет немедленно пресечена. Полиция будет действовать адекватно ситуации, в рамках действующего законодательства", - добавили в полиции.
- Напомним, жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей, они перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими
- 20 февраля в Новых Санжарах, где произошли столкновения из-за новостей об эвакуации туда людей из Китая, вывели на улицы военную технику, в частности БТР .
- По словам журналиста-очевидца, в Новых Санжарах ходит слух о 3 тыс. спецназовцев, стянутых в поселок.
- Вечером 20 февраля автобусы с эвакуированными прибыли в санаторий в Новых Санжарах. По дороге их забросали камнями участники блокирования автодорог. Участники протестов перекрыли перекрыли проезд кострами и бросали брусчатку в полицейскую машину.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!