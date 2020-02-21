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Espreso.tvОбщество"Этот душ п****л меня током, эти двери не закрываются": эвакуированные из Ухане показали условия карантина

"Этот душ п****л меня током, эти двери не закрываются": эвакуированные из Ухане показали условия карантина


фото: reuters
Эвакуированные из Уханя украинцы сняли на видео условия, в которых они будут проходить карантин в спецучреждении в поселке Новые Санжары Полтавской области

Видео опубликовала в Instagram эвакуированная Александра Волкова.

"Вот это наша комната, этот душ п****л (бил - ред.) меня током, эти двери не закрываются просто, что с ними? Они в аварийной ситуации", - рассказывает девушка, которую поместили на карантин.

Эвакуированные с юмором комментируют резонанс, вызванный их прибытием.

"Ути боже, стоят мужчинки, охраняют нас", - говорит девушка о правоохранителях вокруг спецучреждения.

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