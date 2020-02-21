"Этот душ п****л меня током, эти двери не закрываются": эвакуированные из Ухане показали условия карантина
21 февраля, 2020, 12:04
Эвакуированные из Уханя украинцы сняли на видео условия, в которых они будут проходить карантин в спецучреждении в поселке Новые Санжары Полтавской области
Видео опубликовала в Instagram эвакуированная Александра Волкова.
"Вот это наша комната, этот душ п****л (бил - ред.) меня током, эти двери не закрываются просто, что с ними? Они в аварийной ситуации", - рассказывает девушка, которую поместили на карантин.
Эвакуированные с юмором комментируют резонанс, вызванный их прибытием.
"Ути боже, стоят мужчинки, охраняют нас", - говорит девушка о правоохранителях вокруг спецучреждения.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали .
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