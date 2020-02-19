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Espreso.tvОбществоКоронавирус: Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой

Коронавирус: Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой


фото: Instagram
Украинка Анастасия Зинченко не смогла сегодня вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку

Об этом девушка написала в своем аккаунте в Instagram.

"Я даже нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для собаки, отправила все в посольство. Мое сообщение и вопрос о собаке проигнорировали. Впоследствии представитель посольства Украины позвонил и сказал, что с собакой я эвакуироваться не могу", - написала девушка.

Девушка также сообщила, что поскольку не полетела, пыталась пойти в магазин за продуктами, но по новым правилам жилищного комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам.

 

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