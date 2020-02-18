"Если будут перекрывать дороги, я лично привезу украинцев из Уханя в Конча-Заспу": Зеленский об эвакуации из Китая

18 февраля, 2020, 16:25

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Это не политический вопрос, а вопрос безопасности наших граждан и безопасности государства. И, по закону, мы должны вернуть своих граждан в Украине", - сказал глава государства.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что за украинцами в Китай готов отправиться самолет. Ожидается, что борт прибудет в КНР уже завтра, 19 февраля.

"Весь процесс эвакуации наших людей из Китая - под абсолютным контролем правительства. У нас есть четкий план мероприятий, в том числе и в логистических вопросах, как в Китае, так и в Украине. К самолету в Ухане наши граждане прибудут централизованно и своевременно, в сопровождении украинского консула и китайских специалистов", - отметил он.

Во время брифинга по результатам заседания СНБО Президент Владимир Зеленский призвал политсилы не использовать возвращение украинцев из Китая в своих политических целях и не поднимать паники среди населения.

"Если будут перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу, в их имения", - добавил Зеленский.

По словам премьер-министра, сейчас есть несколько объектов в разных регионах страны для приема людей на двухнедельную обсервацию. Эти объекты подготовлены в соответствии со всеми требованиями безопасности. В полной готовности и другие медучреждения страны.