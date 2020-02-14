"Ждем этого документа": журналисты ответили ОПУ на угрозы иском за материал о Зеленском в Омане
Позицию "Схем" выложила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая.
"В Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности", что в сюжете "все от начала до конца ложь". Заявили, что будут подавать в суд на нашу редакцию. Мы ждем этого документа. Возможно, из иска мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой. Что Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?" - написала Седлецкая.
Что касается возможной встречи Зеленского с головой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, которую в ОПУ отрицают, журналистка отметила, что в материале речь не идет о факте такой встречи. Седлецкая напомнила, что именно ОПУ выдвигал различные версии причин визита Зеленского в Оман.
"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материалах нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете. Более того, изначально во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество. То отпуск, то рабочий визит. Если отпуск - зачем в нем Ермак? Если командировка - почему тайная? "Зеленский срочно вылетает" - а вылетает только через 10часов и так далее. Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей", - отметила Седлецкая.
Кроме того, журналистка обвинила ОПУ в давлении на общественного вещателя.
"Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела. Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, транслирующий Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить ", - отметила Седлецкая.
- Напомним, 5 января стало известно, что Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхает в расположенном на побережье Индийского океана 5-звездочном отеле в Омане.
- СМИ выяснили, что бизнес-джет, который привез Зеленского в Киев, останавливался в Москве перед отправлением из Омана.
- По данным СМИ, в Омане Зеленский мог встречаться с путинским чиновником , екскуратором ОРДЛО Владиславом Сурковым.
- В Офисе президента заявили, что визит Зеленского в Оман был частным .
- Журналисты проекту "Схемы" выяснили , что Зеленский летел из Омана самолетом, который привез туда секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
- Председатель ОПГ Андрей Ермак назвал расследование журналистов "ложью от начала и до конца" .
- Украинцы отреагировали на расследование журналистов призывами к импичменту Зеленского и предположениям совершения президентом государственной измены .
- В ОПУ заявили, что Зеленский никогда не встречался с Патрушевым и пообещали позватися в суд против "Схем" .
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