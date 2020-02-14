"Ждем этого документа": журналисты ответили ОПУ на угрозы иском за материал о Зеленском в Омане

14 февраля, 2020, 18:09

Журналисты проекта "Схемы" в ответ на угрозы Офиса президента судебным иском за материал о визите Владимира Зеленского в Оман заявили, что ждут текст иска, чтобы увидеть, что именно в их материале считает ложью президент Украины

Позицию "Схем" выложила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая.

"В Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности", что в сюжете "все от начала до конца ложь". Заявили, что будут подавать в суд на нашу редакцию. Мы ждем этого документа. Возможно, из иска мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой. Что Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?" - написала Седлецкая.

Что касается возможной встречи Зеленского с головой Совбеза РФ Николаем Патрушевым, которую в ОПУ отрицают, журналистка отметила, что в материале речь не идет о факте такой встречи. Седлецкая напомнила, что именно ОПУ выдвигал различные версии причин визита Зеленского в Оман.

"Если же в ОП хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского - то, во-первых, в материалах нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса президента была в полной мере представлена в сюжете. Более того, изначально во всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже, сознательно или нет, дезинформировал общество. То отпуск, то рабочий визит. Если отпуск - зачем в нем Ермак? Если командировка - почему тайная? "Зеленский срочно вылетает" - а вылетает только через 10часов и так далее. Даже такая, казалось бы, мелочь как президентский штандарт на Банковой, который был поднят. Что должно сигнализировать гражданам о присутствии главы государства внутри страны. Хотя он был за границей", - отметила Седлецкая.

Кроме того, журналистка обвинила ОПУ в давлении на общественного вещателя.

"Также из-за выхода нашего материала Офис президента позволил себе сделать публичный сигнал-предупреждение Общественному вещателю, что трудно толковать иначе, чем давление и вмешательство в редакционные дела. Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство - то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, транслирующий Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить ", - отметила Седлецкая.