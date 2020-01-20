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Espreso.tvОбществоПрокуратура потребует ареста фигуранта дела Гандзюк, - СМИ

Прокуратура потребует ареста фигуранта дела Гандзюк, - СМИ


фото: intefax.ua
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в создании преступной организации помощнику бывшего народного депутата Игоря Павловскому, который является фигурантом дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщает "Укринформ" .

"Игорю Павловскому сообщили о подозрении в создании преступной организации", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили, что Павловскому инкриминируют ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание преступной организации).

В этом деле в ближайшее время в Печерский райсуд столицы будет направлено ходатайство об избрании Павловскому меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.

В правоохранительных органах добавили, что объявлено подозрение ряду лиц из "созданной им преступной организации, которая совершала нападения на граждан и поджоги их имущества".

Среди тех, у кого сейчас проводятся обыски, есть фигурант дела об убийстве Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.

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