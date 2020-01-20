Прокуратура потребует ареста фигуранта дела Гандзюк, - СМИ
Об этом сообщает "Укринформ" .
"Игорю Павловскому сообщили о подозрении в создании преступной организации", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили, что Павловскому инкриминируют ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание преступной организации).
В этом деле в ближайшее время в Печерский райсуд столицы будет направлено ходатайство об избрании Павловскому меры пресечения в виде ареста без права внесения залога.
В правоохранительных органах добавили, что объявлено подозрение ряду лиц из "созданной им преступной организации, которая совершала нападения на граждан и поджоги их имущества".
Среди тех, у кого сейчас проводятся обыски, есть фигурант дела об убийстве Гандзюк, председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.
- Напомним, 31 июля 2018 г. на Екатерину Гандзюк напал мужчина, который облил ее серной кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . Ожоги Гандзюк составляли 40% площади тела.
- 28 января 2019 г. отец активистки Виктор Гандзюк, сказал, что подозреваемый в организации убийства сотрудничал с председателем Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, членом БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
- Позже Мангеру изменили подозрение по заказу заказного убийства избиения.
- Пять исполнителей нападения на Гандзюк приговорили к срокам от 3 до 6,5 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разоблачение и наказание всех заказчиков преступления.
- В ноябре генеральный прокурор Руслан Рябошапка поменял прокуроров по делу убийства Екатерины Гандзюк.
- СБУ и прокуратура начали ряд обысков.
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