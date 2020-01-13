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Espreso.tvОбществоПевца Положинского допросили по делу Шеремета

Певца Положинского допросили по делу Шеремета


фото: фото Олени Божко
13 января лидера группы "Тартак" Сашка Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета

Об этом фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский рассказал в Facebook.

Певец объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве Павла Шеремета.

"Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко", - рассказал Положинский.

Александр Положинский сообщил, что проходит по делу как свидетель.

"Рассказал всю правду - все, что знал", - добавил певец.

Певец отметил, что во время допроса у следователя присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.

По словам Положинского, следователь не оказывал на него давление.

Также Сашко Положинский выразил надежду, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь полностью оправдают и найдут настоящих виновников трагедии.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
  • Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.
  • 10 января суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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