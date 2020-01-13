Певца Положинского допросили по делу Шеремета

13 января, 2020, 18:26

13 января лидера группы "Тартак" Сашка Положинского допросили по делу об убийстве Павла Шеремета

Об этом фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский рассказал в Facebook.



Певец объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве Павла Шеремета.



"Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко", - рассказал Положинский.



Александр Положинский сообщил, что проходит по делу как свидетель.



"Рассказал всю правду - все, что знал", - добавил певец.



Певец отметил, что во время допроса у следователя присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.



По словам Положинского, следователь не оказывал на него давление.



Также Сашко Положинский выразил надежду, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь полностью оправдают и найдут настоящих виновников трагедии.