Певца Положинского допросили по делу Шеремета
Об этом фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский рассказал в Facebook.
Певец объяснил, что его допрашивали в качестве свидетеля по делу об убийстве Павла Шеремета.
"Друзья, выхожу с улицы Академика Богомольца, только что провел здесь беседу со следователем по делу, связанному с убийством Павлап Шеремета, где обвиняемым является мой друг и коллега Андрей Антоненко", - рассказал Положинский.
Александр Положинский сообщил, что проходит по делу как свидетель.
"Рассказал всю правду - все, что знал", - добавил певец.
Певец отметил, что во время допроса у следователя присутствовал один из адвокатов Андрея Антоненко.
По словам Положинского, следователь не оказывал на него давление.
Также Сашко Положинский выразил надежду, что Антоненко, Кузьменко и Дугарь полностью оправдают и найдут настоящих виновников трагедии.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .
- Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.
- 10 января суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко
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