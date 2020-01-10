Дело Шеремета: подозреваемого Антоненко оставили под стражей

10 января, 2020, 14:06

Суд оставил без изменений меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Адвокат Станислав Кулик заявил, что защита Антоненко опровергнет все аргументы обвинения, а его подзащитный не отказывается от участия в следственных экспериментах.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.

Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.

16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

"ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.

Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.

Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей .

Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.