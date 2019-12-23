Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей

23 декабря, 2019, 16:33

В понедельник, 23 декабря, апелляционный суд постановил сохранить ветерану АТО, военнослужащему ВСУ Андрею Антоненко меру пресечения в виде ареста. Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Адвокаты в своей апелляции просили смягчить Антоненко меру пресечения с ареста на домашней ночной арест.

Перед заседанием к зданию Апелляционного суда стянули большое количество силовиков.

Во время заседания адвокат отметил, что Павел Шеремет не является представителем другой расы, поэтому утверждение обвинения в мотиве абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не были обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.

Антоненко были готовы взять на поруки ряд людей:

Оксана Корчинский - народная депутат 8 созыва;

Иван Савка - народный депутат 8 созыва;

Михаил Бондарь - действующий народный депутат Украины;

Андрей Левус - народный депутат 8 созыва;

Алексей Никифоров - подполковник ВСУ;

Александра Коваль - общественный деятель;

Александр Положинский - музыкант, лидер группы "Тартак".