Убийство Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Адвокаты в своей апелляции просили смягчить Антоненко меру пресечения с ареста на домашней ночной арест.
Перед заседанием к зданию Апелляционного суда стянули большое количество силовиков.
Во время заседания адвокат отметил, что Павел Шеремет не является представителем другой расы, поэтому утверждение обвинения в мотиве абсурдны. Также адвокат обратил внимание суда на то, что во время обыска дома у музыканта не были обнаружены литература, символика или другие предметы, которые могли бы подтвердить версию следствия о расистских или неонацистских убеждениях ветерана.
Антоненко были готовы взять на поруки ряд людей:
Оксана Корчинский - народная депутат 8 созыва;
Иван Савка - народный депутат 8 созыва;
Михаил Бондарь - действующий народный депутат Украины;
Андрей Левус - народный депутат 8 созыва;
Алексей Никифоров - подполковник ВСУ;
Александра Коваль - общественный деятель;
Александр Положинский - музыкант, лидер группы "Тартак".
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
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