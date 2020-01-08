Убийство Шеремета: Дугарь теперь будет под домашним арестом в Киеве
8 января, 2020, 16:44
Суд оставил под круглосуточным домашним арестом подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь, теперь она будет под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области
Об этом сообщает hromadske .
Суд отменил решение первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого по месту прописки в Новомосковске Днепропетровской области.
В то же время суд не удовлетворил требование защиты отпустить Дугарь на поруки, а отправил ее под круглосуточный домашний арест в Киеве - она будет жить в квартире своей поручительницы, бывшего депутата Оксаны Корчинской.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
- Апелляционный суд оставил Кузьменко под арестом несмотря на то, что, по словам экс-нардепа Оксаны Корчинской, взять подозреваемую на поруки готовы 56 человек
- 25 декабря Юлия Кузьменко подала в суд на МВД за слова Авакова в телеэфире.
- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не началось, заседание перенесли на 8 января.
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