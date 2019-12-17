"ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета

17 декабря, 2019, 20:06

Парламентская фракция "Европейской Солидарности" инициировала создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщила в Facebook нардеп от "ЕС" Ирина Фриз.

"Сегодня фракция "Европейская Солидарность" инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета", - написала Фриз.

Нардеп отметила, что в деле должны быть соблюдены беспристрастность и объективность, а также не нарушен принцип презумпции невиновности, а общество требует ответов на ряд вопросов.

"Ряд сопутствующих вопросов, даже после эфиров и презентации в ходе совместного с господином Зеленским брифинга, остаются без ответа: почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Вовк, которого ВРУ в 2015 г. лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитывались о якобы "раскрытом" деле Шеремета? В полномочия гаранта явно не входит почитать своим присутствием отчетность о работе правоохранительных органов, что свидетельствует исключительно об очередном давлении на ход расследования и будущий суд", - подчеркнула Фриз.

Нардеп отметила, что ВСК должна обеспечить соблюдение гражданских прав и свобод в этом деле и заявила о давлении на ветеранское и волонтерское движение.

"К сожалению, оказания давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 г. и ярким эхом "режима Януковича". Именно поэтому мы после создания ВСК выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы это дело не превратилось в крушение прав и свобод! " - добавила Фриз.