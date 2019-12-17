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Espreso.tvОбщество"ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета

"ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета

Парламентская фракция "Европейской Солидарности" инициировала создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде для контроля за расследованием убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщила в Facebook нардеп от "ЕС" Ирина Фриз.

"Сегодня фракция "Европейская Солидарность" инициировала создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием убийства Павла Шеремета", - написала Фриз.

Нардеп отметила, что в деле должны быть соблюдены беспристрастность и объективность, а также не нарушен принцип презумпции невиновности, а общество требует ответов на ряд вопросов.

"Ряд сопутствующих вопросов, даже после эфиров и презентации в ходе совместного с господином Зеленским брифинга, остаются без ответа: почему следователи и суд игнорируют доводы адвокатов Почему судьей по делу был назначен тот самый одиозный судья Вовк, которого ВРУ в 2015 г. лишала неприкосновенности, а ВККС отстраняла от должности Почему дело стало активно продвигаться именно сейчас: в условиях угрозы федерализации и политического давления со стороны России? Почему президент Украины присутствовал на брифинге, где силовики отчитывались о якобы "раскрытом" деле Шеремета? В полномочия гаранта явно не входит почитать своим присутствием отчетность о работе правоохранительных органов, что свидетельствует исключительно об очередном давлении на ход расследования и будущий суд", - подчеркнула Фриз.

Нардеп отметила, что ВСК должна обеспечить соблюдение гражданских прав и свобод в этом деле и заявила о давлении на ветеранское и волонтерское движение.

"К сожалению, оказания давления на ветеранское и волонтерское движение Украины стало уже характерной чертой 2019 г. и ярким эхом "режима Януковича". Именно поэтому мы после создания ВСК выполним свою прямую обязанность народных избранников и сделаем все возможное, чтобы это дело не превратилось в крушение прав и свобод! " - добавила Фриз.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастьолова.
  • Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
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