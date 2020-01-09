"Следы пожара на двигателях отсутствуют", - Бутусов о ходе расследования авиакатастрофы в Иране

9 января, 2020, 16:11

9 января представитель украинской комиссии по расследованию авиакатастрофы рейса "МАУ" опроверг версию о неисправных двигателях

Об этом сообщил блогер и журналист Юрий Бутусов.

Блогер сообщает, что источник журналистов издания "Цензор.НЕТ" в украинской комиссии, по катастрофе, сообщил следующее:

"В настоящее время я наблюдаю оба двигателя самолета - и не вижу на них следов пожара. Сюда доставлены фрагменты правого крыла - там тоже нет следов пожара. То есть версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, на данный момент не подтверждается. Самолет горел - но версия выхода из строя двигателей не подтверждается".

Источник сообщил, что начальник управления гражданской авиации Ирана Али Абидзаде предоставил предварительную информацию, которая известна иранцам, по состоянию на 14:00 9 января. Самолет вылетел в 6:13, но через 5 минут на высоте 2400 метров самолет начал падать, загорелся и затем разбился.

"По утверждению иранских диспетчеров, никаких сообщений с борта самолета от экипажа не поступало. Самолет якобы развернулся в аэропорт, но был ли этот разворот управляемым или уже не управляемым мы пока не понимаем", - добавил представитель украинской комиссии.