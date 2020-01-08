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Espreso.tvОбществоИран заявил, что не передаст Boeing черные ящики украинского самолета

Иран заявил, что не передаст Boeing черные ящики украинского самолета


фото: reuters
Иран не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося возле Тегерана, компании-авиастроителю Boeing

Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, передает Reuters .

Пока неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.

Ранее сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала данные всех членов экипажа самолета Boeing 737 рейса PS752 разбившегося в Тегеране.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

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