Иран заявил, что не передаст Boeing черные ящики украинского самолета
Об этом заявил глава организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде, передает Reuters .
Пока неизвестно, куда Иран отправит ящики, чтобы проанализировать их данные.
Ранее сообщалось, что компания "Международные авиалинии Украины" обнародовала данные всех членов экипажа самолета Boeing 737 рейса PS752 разбившегося в Тегеране.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
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Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
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Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией .
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