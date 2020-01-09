Поражение ракетой, взрыв двигателя, теракт: Данилов назвал версии, которые изучают по делу авиакатастрофы в Иране

9 января, 2020, 11:04

Украина изучает версию поражения самолета МАУ зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерена искать обломки ракеты

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия по расследованию катастрофы "Боинга" компании МАУ прибыла в Тегеран. В составе группы 45 человек, это представители 12 министерств и ведомств. В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации ", - сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных:

- поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты вблизи места катастрофы уже появилась в сети интернет;

- столкновение с БПЛА или другим летающим объектом;

- разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

- взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

Данилов сообщил, что в состав комиссии входят специалисты, участвующие в международном расследовании атаки российских военнослужащих на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014-го года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину по делу о гибели украинского самолета в Тегеране", - подытожил он.

Напомним, международная группа расследователей Bellingcat проверит версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.