Авиакатастрофа в Иране: нашли "черный ящик" украинского Boeing, - СМИ
Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB , передает delo.ua .
Как стало известно, "черный ящик" обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
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