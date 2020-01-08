Авиакатастрофа в Иране: нашли "черный ящик" украинского Boeing, - СМИ

Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB , передает delo.ua .

Как стало известно, "черный ящик" обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.

После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.