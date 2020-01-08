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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: нашли "черный ящик" украинского Boeing, - СМИ

Авиакатастрофа в Иране: нашли "черный ящик" украинского Boeing, - СМИ

Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета

Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB , передает delo.ua .

Как стало известно, "черный ящик" обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.

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