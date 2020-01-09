В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета
Об этом сообщает издание " Аvianews " со ссылкой на слова главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзадеха.
"Присутствует память в обеих самописцах, но на ней есть следы физического повреждения", - заявили в организации.
Также в организации добавили, что на данный момент регистратор параметрических данных и регистратор записей разговоров в кабине пилотов находятся в распоряжении группы, занимающейся расследованием.
Глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что в соответствии с дополнением 13 к Чикагской конвенции, к расследованию приглашены все заинтересованные страны, и сейчас они определяют специалистов, которые подключатся к процессу расследования.
Он добавил, что сначала приглашение было отправлено в Украину - страну регистрации самолета, США, как стране-производителю, Швеции и Канаде, как странам-заявителям, граждане которых находились на борту самолета.
Также он прокомментировал сведения об авиакатастрофе, которые в настоящее время установлены:
"После набора высоты 8000 футов (около 2400 метров) самолет пропал с экранов радаров, а затем столкнулся с землей. Никаких радио-сигналов о непредвиденных обстоятельствах не было.
Отчеты свидетелей, которые наблюдали за тем, что случилось с земли и воздуха, свидетельствуют, что они видели пламя, которое увеличивалось, а после столкновения с землей произошел взрыв.
Самолет сначала следовал на запад, а затем вернул направо после возникновения проблемы и направлялся в аэропорт.
Первоначальное столкновение с землей произошло в районе парка. Затем произошли следующие столкновения, разрушение фюзеляжа и распространения обломков самолета. "
Абедзадех раскритиковал сведения, будто бы Иран отказывается передавать черные ящики для расшифровки США.
По его словам, он объяснял юридическую сторону процедуры, из которой следует, что единственным органом расследования является комитет по расследованию катастрофы.
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