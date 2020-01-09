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Espreso.tvОбществоВ интернет выложили фото "черных ящиков" украинского Boeing, разбившегося в Иране

В интернет выложили фото "черных ящиков" украинского Boeing, разбившегося в Иране


фото: Тарас Ємчура
9 января украиский военный эксперт Тарас Емчура обнародовал фото "черных ящиков" из Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном

Изображение ящиков военный эксперт Тарас Емчура опубликовал в Twitter.

Пользователи могут сами оценить "сохранность" самописцев:

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.

  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.

  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.

  • Иран заявил, что не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося у Тегерана, компании-авиастроителей Boeing

  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования

  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии , которые будет расследовать Украины. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"

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