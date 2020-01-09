В интернет выложили фото "черных ящиков" украинского Boeing, разбившегося в Иране
Изображение ящиков военный эксперт Тарас Емчура опубликовал в Twitter.
Пользователи могут сами оценить "сохранность" самописцев:
Черные ящики, которые по словам иранских следователей, якобы, повреждены. #UkrainianPlaneCrash # PS752 #BlackBoxes pic.twitter.com/ls2dNPj9zH- Taras Yemchura (@TarasYemchura) January 9, 2020
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