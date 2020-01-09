Источники в западных спецслужбах опровергли версию сбивания самолета МАУ, - СМИ

9 января, 2020, 15:44

Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию о том,что украинский самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране был сбит ракетой, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что три американских, один европейский и один канадский источник, которые просили их не называть, сообщили о первых оценках западных разведок: причиной катастрофы в Тегеране была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой.

Канадское источник добавил, что есть свидетельства того, что один из двигателей самолета МАУ перегрелся.

Эти комментарии прозвучали до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил 4 версии трагедии - включая ту, что украинский самолет могли сбить ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.