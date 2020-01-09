Источники в западных спецслужбах опровергли версию сбивания самолета МАУ, - СМИ
9 января, 2020, 15:44
Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию о том,что украинский самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране был сбит ракетой, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что три американских, один европейский и один канадский источник, которые просили их не называть, сообщили о первых оценках западных разведок: причиной катастрофы в Тегеране была техническая неисправность, а не сбивание зенитной ракетой.
Канадское источник добавил, что есть свидетельства того, что один из двигателей самолета МАУ перегрелся.
Эти комментарии прозвучали до того, как секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов озвучил 4 версии трагедии - включая ту, что украинский самолет могли сбить ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства.
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