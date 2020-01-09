Авиакатастрофа в Иране: международная организация гражданской авиации готова присоединиться к расследованию
9 января, 2020, 17:46
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова присоединиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране
Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ИКАО.
"ИКАО находится на связи с вовлеченными государствами и поможет им, как только получит такое обращение", - отмечается в документе.
В организации также призвали отказаться от любых спекуляций относительно возможных причин аварии до завершения профессионального расследования.
"Руководство ИКАО подчеркивает важность избежания спекуляций о причинах трагедии до получения выводов расследования в соответствии с Приложением №13 Конвенции о международной гражданской авиации", - отметили в ИКАО.
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