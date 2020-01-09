Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора опроверг информацию о том, что член экипажа успел сообщить родным о обстрел

9 января, 2020, 21:47

Офис генерального прокурора опроверг информацию о том, что один из членов экипажа самолета МАУ в момент падения позвонил своим родным

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"8 января 2020 года в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран–Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности , как показали результаты проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.