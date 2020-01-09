Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора опроверг информацию о том, что член экипажа успел сообщить родным о обстрел
9 января, 2020, 21:47
Офис генерального прокурора опроверг информацию о том, что один из членов экипажа самолета МАУ в момент падения позвонил своим родным
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"8 января 2020 года в сети Интернет была распространена информация о том, что один из членов экипажа самолета рейса PS 752 Тегеран–Киев сделал звонок своей матери и сказал о том, что самолет падает в связи с обстрелом. Данная информация не соответствует действительности , как показали результаты проведенных следственных действий", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
- Президент США Дональд Трамп подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны".
- Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших украинцев, летевших на рейсе компании МАУ в Иране.
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