Авиакатастрофа в Иране: Зеленский встретился с родственниками погибших

9 января, 2020, 21:20

Об этом Зеленский сообщил на своих страницах в социальных сетях.

"Встретился и поговорил с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе. Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии", - написал президент.