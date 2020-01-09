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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Трамп не верит, что падение произошло из-за технических проблем

Авиакатастрофа в Иране: Трамп не верит, что падение произошло из-за технических проблем

Президент США Дональд Трамп подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны"

Об этом сообщает CNN.

На вопрос во время пресс-конференции в Белом доме, что по его мнению  произошло с самолетом, Трамп ответил: "Ну, у меня есть подозрения".

"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть их подозрения. Кто-то мог ошибиться с другой стороны... не наша система. Это не имеет ничего общего с нами. Он летел в достаточно бурном микрорайоне. Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Я лично не думаю, что даже вопрос такой стоит", - сказал президент США.

На вопрос, считает ли он, что это было случайно, Трамп ответил: "Я не знаю. Я действительно не знаю... Это зависит от них. В какой-то момент они отдадут черный ящик. В идеале они отдадут его Боингу".

Он сказал, что они могут отдать его Франции или "какой-то другой стране", что тоже будет хорошо.

"Что-то очень ужасное произошло, очень разрушительное", - подытожил он.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
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