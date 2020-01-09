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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский обсудил расследование с президентом Ирана

Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский обсудил расследование с президентом Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.

Он отметил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • Иран заявил, что не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося у Тегерана, компании-авиастроителей Boeing
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном
  • В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки
  • Украина изучает версию поражения самолета МАУ зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерен искать обломки ракеты
  • Источники Reuters в западных спецслужбах опровергли версию сбивания самолета МАУ.
  • Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова присоединиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.
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