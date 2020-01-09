Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский обсудил расследование с президентом Ирана

9 января, 2020, 18:23

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.

Он отметил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.

"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.

Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.