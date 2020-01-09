Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский обсудил расследование с президентом Ирана
9 января, 2020, 18:23
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани
Об этом сообщает Офис президента.
Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.
Он отметил, что украинская сторона уже начала работу, присоединившись к расследованию причин катастрофы.
"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.
- Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
- Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
- Иран заявил, что не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося у Тегерана, компании-авиастроителей Boeing
- 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
- Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор"
- 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном
- В Иране опровергли информацию об отказе предоставлять "черные ящики" украинского самолета
- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки
- Украина изучает версию поражения самолета МАУ зенитной ракетой российского ЗРК "Тор" и намерен искать обломки ракеты
- Источники Reuters в западных спецслужбах опровергли версию сбивания самолета МАУ.
- Международная организация гражданской авиации (ИКАО) готова присоединиться к расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.
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