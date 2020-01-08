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Espreso.tvОбществоЗеленский возвращается из Омана в Киев из-за катастрофы украинского самолёта в Иране

Зеленский возвращается из Омана в Киев из-за катастрофы украинского самолёта в Иране


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с катастрофой Боинга в Тегеране

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.

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