Зеленский возвращается из Омана в Киев из-за катастрофы украинского самолёта в Иране
8 января, 2020, 08:23
Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Украину в связи с катастрофой Боинга в Тегеране
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении.
- Напомним, утром 8 января украинский Boeing 737 компании МАУ из 180 людьми разбился в Иране
- В МИД предварительно подтвердили , что в катастрофе украинского самолета в Иране нет тех, кто выжил
- Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране
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