Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране

8 января, 2020, 08:14

Авиакатастрофу Зеленский прокомментировал в соцсетях.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании" Международные авиалинии Украины "потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа ", - написал Зеленский.