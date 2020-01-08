Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране
8 января, 2020, 08:14
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил сообщение о гибели всех пассажиров и членов экипажа украинского самолета Boeing 737, который упал в Тегеране
Авиакатастрофу Зеленский прокомментировал в соцсетях.
"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании" Международные авиалинии Украины "потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию относительно обстоятельств трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа ", - написал Зеленский.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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