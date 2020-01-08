МИД Украины об авиакатастрофе в Иране: любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не являются официальными
Об этом написало посольство Украины в Иране.
"08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранским времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера ", - говорится в сообщении.
По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.
"Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим", - добавили в сообщении.
Ранее это же посольство сообщало, что версия теракта исключается.
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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