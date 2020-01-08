МИД Украины об авиакатастрофе в Иране: любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не являются официальными

8 января, 2020, 11:47

Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией

Об этом написало посольство Украины в Иране.

"08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранским времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера ", - говорится в сообщении.

По данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек.

"Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим", - добавили в сообщении.

Ранее это же посольство сообщало, что версия теракта исключается.