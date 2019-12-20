Дело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко
20 декабря, 2019, 21:44
Конфликт в суде, где рассматривалась апелляция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, исчерпан.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла "толкотня" между ними и правоохранителями.
"Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелова.
- Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
- "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
-
Зала суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировала толпа спецназовцев.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция