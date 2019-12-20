Дело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко

20 декабря, 2019, 21:44

Конфликт в суде, где рассматривалась апелляция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, исчерпан.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла "толкотня" между ними и правоохранителями.

"Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.