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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко

Дело Шеремета: полиция прокомментировала толкотню в суде, который должен был рассмотреть жалобу на арест Кузьменко

Конфликт в суде, где рассматривалась апелляция по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, исчерпан.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

В полиции отметили, что группа лиц не давала вывести подозреваемую из зала суда, поэтому возникла "толкотня" между ними и правоохранителями.

"Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелова.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Зала суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировала толпа спецназовцев.

 

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