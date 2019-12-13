Убийство Шеремета: полиция ночью пришла с обысками к активисту и ветерану войны с РФ
13 декабря, 2019, 07:44
В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском к активисту Майдана и ветерану войны с Россией Евгению Акастьолову
Об этом Акастьолов сообщил в Facebook.
"У меня дома полиция, будет обыск", - написал Акастьолов.
В комментариях под заметкой Акастьолов отметил, что следователи приходили по делу убийства журналиста Павла Шеремета и добавил, что во время обыска присутствовал адвокат.
Евгений Акастьолов был одним из сотников Майдана, руководил обороной на ул. Институтской зимой 2014 года. По данным издания "Обозреватель", Акастьолов является другом Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Шеремета. Мужчина является владельцем парка "Лазалка" и фирмы "Альпина парк", производящей веревочные парки.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугар.
- Еще два человека - супруги ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
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