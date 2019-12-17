Следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу об убийстве Шеремета, - Нацполиция

17 декабря, 2019, 19:34

Следователи Национальной полиции предоставили представителю стороны защиты для ознакомления все материалы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, разглашение которых не противоречит действующему законодательству

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"17 декабря, следователи Нацполиции встретились с представителем лиц, являющихся фигурантами уголовного производства, начатого по факту убийства Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Адвокатам предоставили все материалы досудебного расследования, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности речь идет о мерах безопасности в отношении определенных фигурантов производства.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.

В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову.

Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.

Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.

16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.