Следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу об убийстве Шеремета, - Нацполиция
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"17 декабря, следователи Нацполиции встретились с представителем лиц, являющихся фигурантами уголовного производства, начатого по факту убийства Павла Шеремета", - говорится в сообщении.
Адвокатам предоставили все материалы досудебного расследования, за исключением тех, разглашение которых может помешать проведению расследования. В частности речь идет о мерах безопасности в отношении определенных фигурантов производства.
Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтеру Евгению Акастелову.
Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
16 декабря адвокат подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
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