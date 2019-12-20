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Espreso.tvОбществоМера пресечения Юлии Кузьменко: зал суда заблокировала толпа спецназовцев

Мера пресечения Юлии Кузьменко: зал суда заблокировала толпа спецназовцев

Зал суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемойв убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировала толпа спецназовцев

Трансляцию из зала суда ведет в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

При этом на момент блокирования суда спецназовцами прокуроры по делу так и не прибыли на суд.

Присутствующие в суде начали выкрикивать силовикам: "Ганьба!"

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