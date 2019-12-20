Мера пресечения Юлии Кузьменко: зал суда заблокировала толпа спецназовцев

20 декабря, 2019, 17:35

Зал суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемойв убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировала толпа спецназовцев

Трансляцию из зала суда ведет в Facebook адвокат Кузьменко Владислав Добош.

При этом на момент блокирования суда спецназовцами прокуроры по делу так и не прибыли на суд.

Присутствующие в суде начали выкрикивать силовикам: "Ганьба!"