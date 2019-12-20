Мера пресечения Юлии Кузьменко: зал суда заблокировала толпа спецназовцев
20 декабря, 2019, 17:35
Зал суда, который должен рассмотреть жалобу на арест подозреваемойв убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заблокировала толпа спецназовцев
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