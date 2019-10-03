Саудовская Аравия восстановила объемы добычи нефти
Об этом сообщает DW .
Как отмечается, производственные мощности Саудовской Аравии сейчас достигли уровня добычи 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки. К концу ноября страна планирует нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки.
Также Салман заверил, что его страна имет "средства и инструменты, чтобы преодолеть любые будущие вызовы".
Говоря об атаке на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco и последовавшее за этим стремительное падение нефтедобычи в стране, Абдулазиз бин Салман заявил, что "мы за три дня восстановили добычу и нашу репутацию" поставщика нефти.
Ранее сообщалось, что Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Компания вела срочные переговоры с производителями оборудования и предлагала им повышенную оплату.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятолла Хаменеи.
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