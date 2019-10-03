Саудовская Аравия восстановила объемы добычи нефти

3 октября, 2019, 15:19

В четверг, 3 октября, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что стране удалось в спешном порядке восстановить прежние объемы добычи нефти после атаки иранскими беспилотниками на свои нефтеперерабатывающие предприятия в середине сентября

Об этом сообщает DW .

Как отмечается, производственные мощности Саудовской Аравии сейчас достигли уровня добычи 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки. К концу ноября страна планирует нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

Также Салман заверил, что его страна имет "средства и инструменты, чтобы преодолеть любые будущие вызовы".

Говоря об атаке на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco и последовавшее за этим стремительное падение нефтедобычи в стране, Абдулазиз бин Салман заявил, что "мы за три дня восстановили добычу и нашу репутацию" поставщика нефти.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Компания вела срочные переговоры с производителями оборудования и предлагала им повышенную оплату.