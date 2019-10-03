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Espreso.tvОбществоСаудовская Аравия восстановила объемы добычи нефти

Саудовская Аравия восстановила объемы добычи нефти


фото: reuters
В четверг, 3 октября, министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что стране удалось в спешном порядке восстановить прежние объемы добычи нефти после атаки иранскими беспилотниками на свои нефтеперерабатывающие предприятия в середине сентября

Об этом сообщает DW .

Как отмечается, производственные мощности Саудовской Аравии сейчас достигли уровня добычи 11,3 миллиона баррелей нефти в сутки. К концу ноября страна планирует нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки.

Также Салман заверил, что его страна имет "средства и инструменты, чтобы преодолеть любые будущие вызовы".

Говоря об атаке на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco и последовавшее за этим стремительное падение нефтедобычи в стране, Абдулазиз бин Салман заявил, что "мы за три дня восстановили добычу и нашу репутацию" поставщика нефти.

Ранее сообщалось, что Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, чтобы восстановить деятельность после атаки дронов на свои объекты. Компания вела срочные переговоры с производителями оборудования и предлагала им повышенную оплату.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
  • Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
  • Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
  • По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятолла Хаменеи.
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