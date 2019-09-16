США рассматривают возможность военного ответа после атаки в Саудовской Аравии, - WP

16 сентября, 2019, 12:36

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco

Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам источников издания, Трамп 15 сентября встретился с главой Пентагона Марком Эспер.

Рабочая версия властей США заключается в том, что повстанцы-хусит или вовсе не участвовали в атаке, или действовали не в одиночку, рассказал собеседник WP.

В то же время некоторые сотрудники Пентагона призывают к сдержанности, пишет издание.