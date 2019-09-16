США рассматривают возможность военного ответа после атаки в Саудовской Аравии, - WP
16 сентября, 2019, 12:36
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco
Об этом пишет газета The Washington Post.
По словам источников издания, Трамп 15 сентября встретился с главой Пентагона Марком Эспер.
Рабочая версия властей США заключается в том, что повстанцы-хусит или вовсе не участвовали в атаке, или действовали не в одиночку, рассказал собеседник WP.
В то же время некоторые сотрудники Пентагона призывают к сдержанности, пишет издание.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019