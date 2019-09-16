Трамп об атаке в Саудовской Аравии: США "в боевой готовности"

16 сентября, 2019, 11:25

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США знает, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности"

Об этом он написал в Twitter .

"Добыча нефти в Саудовской Аравии подвергся нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, совершил атаку, и на каких условиях мы будем действовать! ", - подчеркнул глава Белого дома.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.