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Espreso.tvМирТрамп об атаке в Саудовской Аравии: США "в боевой готовности"

Трамп об атаке в Саудовской Аравии: США "в боевой готовности"


фото: reuters
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США знает, кто стоит за атаками на саудовские нефтяные объекты и находятся "в боевой готовности"

Об этом он написал в Twitter .

"Добыча нефти в Саудовской Аравии подвергся нападению. Есть основания полагать, что мы знаем виновного, находимся в боевой готовности в зависимости от проверки, но ждем от Королевства информации о том, кто, по их мнению, совершил атаку, и на каких условиях мы будем действовать! ", - подчеркнул глава Белого дома.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
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