Атака на НПЗ: Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет (ФОТО)
19 сентября, 2019, 10:22
Саудовская Аравия показала обломки 18 беспилотников и семи крылатых ракет, которые использовались во время атак на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные
Фрагменты оружия были представлены на специальной пресс-конференции как "вещественные доказательства" того, что Иран стоит за нападением, сообщает Al Jazeera.
Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки заявил, что найденные обломки беспилотников и ракет является "неопровержимыми" доказательствами иранской агрессии.
"Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном", - заявил он, добавив, что беспилотники и ракеты "не могли запустить из Йемена".
Турки аль-Малки сказал, что в целом во время нападения использовали 25 беспилотников и ракет, включая то, что он назвал иранскими беспилотниками Delta Wing.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военной ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- Впоследствии США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
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