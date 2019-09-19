Атака на НПЗ: Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет (ФОТО)

19 сентября, 2019, 10:22

Саудовская Аравия показала обломки 18 беспилотников и семи крылатых ракет, которые использовались во время атак на нефтяные объекты королевства в минувшие выходные

Фрагменты оружия были представлены на специальной пресс-конференции как "вещественные доказательства" того, что Иран стоит за нападением, сообщает Al Jazeera.

Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки заявил, что найденные обломки беспилотников и ракет является "неопровержимыми" доказательствами иранской агрессии.

"Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном", - заявил он, добавив, что беспилотники и ракеты "не могли запустить из Йемена".

Турки аль-Малки сказал, что в целом во время нападения использовали 25 беспилотников и ракет, включая то, что он назвал иранскими беспилотниками Delta Wing.