Помпео назвал нападения на Саудовскую Аравию "актом войны"
19 сентября, 2019, 10:48
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии являются "актом войны"
"Это нападение такого масштаба, которого мы раньше не видели. Напали на саудовцев. Это произошло на их земле. Это был прямой акт войны против них", - цитирует Reuters заявление Помпео.
Глава Госдепа убежден, что удары беспилотников и крылатых ракет по двум нефтяных объектах были причинен не группировкам йеменских повстанцев хусит, которое взяло на себя ответственность за атаку.
По его словам, разведка США "с высокой степенью уверенности" считает, что во время атак использовали оружие, которого нет в арсенале хусит.
Помпео отметил, что США хотят создать коалицию европейских и арабских партнеров для сдерживания Ирана.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военной ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
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