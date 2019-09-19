Помпео назвал нападения на Саудовскую Аравию "актом войны"

19 сентября, 2019, 10:48

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии являются "актом войны"

"Это нападение такого масштаба, которого мы раньше не видели. Напали на саудовцев. Это произошло на их земле. Это был прямой акт войны против них", - цитирует Reuters заявление Помпео.

Глава Госдепа убежден, что удары беспилотников и крылатых ракет по двум нефтяных объектах были причинен не группировкам йеменских повстанцев хусит, которое взяло на себя ответственность за атаку.

По его словам, разведка США "с высокой степенью уверенности" считает, что во время атак использовали оружие, которого нет в арсенале хусит.

Помпео отметил, что США хотят создать коалицию европейских и арабских партнеров для сдерживания Ирана.