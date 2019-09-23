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Espreso.tvМирНа восстановление добычи нефти Саудовской Аравии могут уйти месяцы

На восстановление добычи нефти Саудовской Аравии могут уйти месяцы


фото: reuters
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности после атаки дронов на их нефтяные объекты

Об этом заявили подрядчики, призванные восстановить саудовские нефтяные мощности, сообщает The Wall Street Journal.

"Может потребоваться много месяцев, а не максимум 10 недель, которые обещали руководители компании, чтобы возобновить работу до полного рабочего порядка", - заявили подрядчики.

В настоящее время руководство Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для ускорения восстановления производства.

По словам источников, представители нефтекомпании "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями и телефонными звонками с просьбой оказать экстренную помощь.

По словам местных чиновников, цены за эти услуги могут достигать сотен миллионов долларов.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
  • США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
  • Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
  • Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
  • По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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