На восстановление добычи нефти Саудовской Аравии могут уйти месяцы
Об этом заявили подрядчики, призванные восстановить саудовские нефтяные мощности, сообщает The Wall Street Journal.
"Может потребоваться много месяцев, а не максимум 10 недель, которые обещали руководители компании, чтобы возобновить работу до полного рабочего порядка", - заявили подрядчики.
В настоящее время руководство Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для ускорения восстановления производства.
По словам источников, представители нефтекомпании "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями и телефонными звонками с просьбой оказать экстренную помощь.
По словам местных чиновников, цены за эти услуги могут достигать сотен миллионов долларов.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются нефти и газа с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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