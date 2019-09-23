На восстановление добычи нефти Саудовской Аравии могут уйти месяцы

23 сентября, 2019, 13:22

Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление деятельности после атаки дронов на их нефтяные объекты

Об этом заявили подрядчики, призванные восстановить саудовские нефтяные мощности, сообщает The Wall Street Journal.

"Может потребоваться много месяцев, а не максимум 10 недель, которые обещали руководители компании, чтобы возобновить работу до полного рабочего порядка", - заявили подрядчики.

В настоящее время руководство Saudi Aramco ведет срочные переговоры с производителями оборудования и предлагает им повышенную плату для ускорения восстановления производства.

По словам источников, представители нефтекомпании "засыпали" подрядчиков, в том числе General Electric, электронными сообщениями и телефонными звонками с просьбой оказать экстренную помощь.

По словам местных чиновников, цены за эти услуги могут достигать сотен миллионов долларов.