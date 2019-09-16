Нефтяной кризис: Трамп распорядился открыть американские резервы

Об этом он написал в Twitter.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое могло бы влиять на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными", - отметил Трамп.