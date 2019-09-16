Нефтяной кризис: Трамп распорядился открыть американские резервы
16 сентября, 2019, 10:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение выделить нефть из американских резервов для стабилизации рынка после атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии
Об этом он написал в Twitter.
"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое могло бы влиять на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными", - отметил Трамп.
Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount ....- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 сентября 2019 г.
- Напомним, в ночь на субботу, 14 сентября 2019 года, беспилотники нанесли удары по объектам саудовской компании Saudi Aramco, вызвав пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене повстанцы-хуситы.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
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