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Espreso.tvМирНефтяной кризис: Трамп распорядился открыть американские резервы

Нефтяной кризис: Трамп распорядился открыть американские резервы


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение выделить нефть из американских резервов для стабилизации рынка после атаки на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии

Об этом он написал в Twitter.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое могло бы влиять на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо обеспеченными", - отметил Трамп.

 

  • Напомним, в ночь на субботу, 14 сентября 2019 года, беспилотники нанесли удары по объектам саудовской компании Saudi Aramco, вызвав пожары. Ответственность за нападение взяли действующие в Йемене повстанцы-хуситы.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
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