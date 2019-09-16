США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, - Трамп
Об этом он написал в Twitter.
В частности, он заявил, что США является производителем энергии "номер один в мире", поэтому не нуждаются в нефти и газе из этого региона.
"Поскольку за последние несколько лет мы достигли больших успехов в области энергетики, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире. Нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, и на самом деле там очень мало танкеров, но это поможет нашим союзникам", - написал Трамп.
Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), We are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We do not need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 сентября 2019 г.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
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