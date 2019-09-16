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Espreso.tvМирСША не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, - Трамп

США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, - Трамп


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока

Об этом он написал в Twitter.

В частности, он заявил, что США является производителем энергии "номер один в мире", поэтому не нуждаются в нефти и газе из этого региона.

"Поскольку за последние несколько лет мы достигли больших успехов в области энергетики, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире. Нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, и на самом деле там очень мало танкеров, но это поможет нашим союзникам", - написал Трамп.

  • Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
  • После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
  • Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке.
  • Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками и находятся "в боевой готовности".
  • По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
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