США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока, - Трамп

16 сентября, 2019, 17:06

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока

Об этом он написал в Twitter.

В частности, он заявил, что США является производителем энергии "номер один в мире", поэтому не нуждаются в нефти и газе из этого региона.

"Поскольку за последние несколько лет мы достигли больших успехов в области энергетики, мы являемся чистым экспортером энергии, а теперь являемся производителем энергии номер один в мире. Нам не нужны нефть и газ с Ближнего Востока, и на самом деле там очень мало танкеров, но это поможет нашим союзникам", - написал Трамп.

Because we have done so well with Energy over the last few years (thank you, Mr. President!), We are a net Energy Exporter, & now the Number One Energy Producer in the World. We do not need Middle Eastern Oil & Gas, & in fact have very few tankers there, but will help our Allies! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 сентября 2019 г.